Zuid-Korea en Australië rouwen om Pim Verbeek

Verbeek was bondscoach van Zuid-Korea, Australië en Oman. Ook werkte hij als technisch directeur en trainer van het olympisch elftal bij de Marokkaanse bond. Al die landen besteden aandacht aan het overlijden van Verbeek, die geruime tijd ziek was.



,,De hele Australische voetbalwereld leeft mee met de nabestaanden van Pim Verbeek", zegt bondsvoorzitter Chris Nikou. ,,Pim heeft een grote stempel gedrukt op het Australische voetbal. We hebben allemaal fijne herinneringen aan hem.”



Arnold, die onder Verbeek werkte op het WK van 2010: ,,Hij was een van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet. Een echte vriend, die een geweldige relatie had met al zijn spelers en stafleden.”