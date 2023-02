Zware kritiek op FIFA na toewijzing WK voor clubs in Saoedi-Arabië: ‘Minacht eigen mensenrechtenbeleid’

Saoedi-Arabië krijgt uit de hele wereld veel kritiek vanwege het negeren van de mensenrechten. Amnesty stelt onder meer dat de vrijheid van meningsuiting er ernstig wordt beknot, dat er regelmatig executies en lijfstraffen worden uitgevoerd en dat vrouwen er veel minder rechten hebben dan mannen. Saoedi-Arabië is ook in de race om het WK voetbal voor landenteams van 2030 te organiseren.

FIFA investeert in relatie met Saoedi-Arabië

Verder werd eerder deze maand al duidelijk dat de FIFA een sponsorovereenkomst heeft getekend met Visit Saudi. De toeristische tak van Saoedi-Arabië is later dit jaar hoofdsponsor van het WK voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië. De organiserende landen Australië en Nieuw-Zeeland zijn hier niet in gehoord. De kritiek op de FIFA was dan ook niet mals.