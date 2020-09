Zware start voor Pirlo bij Juventus, Bologna begint in San Siro

Andrea Pirlo heeft nog tweeënhalve week om zijn team klaar te stomen voor de eerste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Sampdoria. Daarna wacht een uitwedstrijd bij AS Roma en een week later de thuiswedstrijd tegen Napoli, zodat er gerust kan worden gesproken van een zware start voor beginnend trainer Pirlo. Hij kan in de eerste maanden van het seizoen bovendien nog niet beschikken over Matthijs de Ligt, die onlangs in Rome werd geopereerd aan zijn schouder. Juventus werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van de Serie A.

Internazionale, dat uiteindelijk slechts een punt achter Juventus eindigde, werd in 2010 voor het laatst kampioen. De ploeg van coach Antonio Conte en Oranje-international Stefan de Vrij wacht ook een zware start. Inter komt in de eerste speelronde nog niet in actie, maar daarna wachten direct duels met Fiorentina (thuis), Lazio (uit) en AC Milan.

Bologna begint het seizoen met de uitwedstrijd bij AC Milan, waar Zlatan Ibrahimovic (38) gisteren zijn contract tekende voor dit seizoen. Mitchell Dijks, Jerdy Schouten en Stefano Denswil zullen daar revanche willen voor de 5-1 nederlaag bij Milan op 18 juli, twee weken nadat ze in San Siro met 1-2 hadden gewonnen van Internazionale.

Udinese, de ploeg van Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, William Troost-Ekong en Marvin Zeegelaar, begint de Serie A met een thuiswedstrijd tegen Spezia, dat debuteert op het hoogste niveau.

Atalanta en Inter beginnen week later

Internazionale en Atalanta, de nummers twee en drie van vorig seizoen, beginnen later aan het seizoen in de Serie A. Ze krijgen van de organisatie een week langer rust, omdat ze in verband met Europese successen langer moesten doorspelen dan de rest. Atalanta verloor in de kwartfinale van de Champions League van Paris Saint-Germain, Internazionale verloor in de finale van de Europa League van Sevilla. Atalanta meldde bovendien dat maandag, bij de hervatting van de training, drie spelers positief testten op het coronavirus. Welke voetballers dit zijn is niet bekend. Inter heeft de training nog niet hervat.

Lazio - Atalanta en Benevento - Internazionale, de wedstrijden die gepland staan in de eerste speelronde, zullen dus op een later moment doordeweeks worden gespeeld.

