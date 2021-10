Zwarte avond voor PSV: AS Monaco blijkt te sterk, Gakpo en Madueke vallen geblesseerd uit

PSV had AS Monaco na rust in de tang, maar heeft te veel moeite om tot scoren te komen. In extremis brachten de Monegasken de ploeg van Roger Schmidt een dolksteek toe. Smaakmakers Cody Gakpo en Noni Madueke vielen geblesseerd uit.

Door Rik Elfrink



Terwijl alle internationaal spelende Nederlandse clubs deze week de polonaise liepen, kon PSV in treurmars naar huis. De Eindhovense ploeg werd door een krappe nederlaag tegen AS Monaco de absolute dissonant tijdens een waar eredivisiefeestje. PSV richtte zich na een matte eerste helft met een achterstand op, maar kwam ondanks een enorm overwicht niet verder dan de gelijkmaker van Cody Gakpo. Vlak voor tijd dompelde invaller Sofiane Diop het Philips Stadion in rouw.

Voor rust kreeg het team van Schmidt te weinig grip op de nummer tien uit de Franse eerste competitie en was een van de counters via Myron Boadu giftig voor PSV. Daarbij zag Armando Obispo er niet goed uit, omdat hij niet in staat was om de voormalig AZ-spits af te houden. Even later kwamen Obispo en PSV goed weg na een mogelijk onreglementaire ingreep, maar kort daarop herstelde hij zich uitstekend en voorkwam de 22-jarige verdediger de 0-2.

Carlos Vinícius

De 33.000 toeschouwers hoopten tijdens het duel een glimp op te vangen van de kwaliteiten van Carlos Vinícius, die voor het eerst Eran Zahavi mocht vervangen. Voor rust was te zien dat hij mogelijkheden heeft als aanspeelpunt, maar de Braziliaan kwam niet in kansrijke positie. In de tweede helft kreeg hij een behoorlijke schietkans en mocht de aanvaller van dichtbij een keer aanleggen, maar tot een goal kwam het niet. Daardoor bleef de Zuid-Amerikaan ook in zijn negende optreden voor PSV doelpuntloos. Wel had hij, ogenschijnlijk onbedoeld, de assist bij de goal van Gakpo op zijn schoen. Vinícius nam slecht aan, maar bediende daarmee wel zijn collega. Gakpo dacht niet na en haalde uit de tweede lijn zo hard uit dat keeper Alexander Nübel verrast werd. Verder was het veel geschreeuw en weinig wol van de kant van Vinícius, waarbij een te opzichte gang naar het gras in het strafschopgebied van de tegenstander werd bestraft met geel.

Een probleem dat zich de afgelopen wedstrijden tegen de kleinere tegenstanders voordeed, brak PSV ook tegen de Monegasken op. De Eindhovenaren hebben simpelweg te veel moeite om tot scoren te komen en zijn erg afhankelijk van bijvoorbeeld Gakpo. Kort voor de zestien van de tegenstander probeert PSV het regelmatig, maar de écht uitgespeelde kansen zijn te vaak op de vingers van een hand te tellen. Vanavond had Marco van Ginkel bij de afronding ook niet zijn meest gelukkige avond en bovendien was zijn eindpass in kansrijke positie onzorgvuldig, iets waarmee ook Mario Götze een keer de mist inging.

PSV heeft door de nederlaag een enorm lastige opdracht om door te gaan in de Europa League. Met uitwedstrijden tegen de opponent van vanavond en de koploper van La Liga (Real Sociedad) wachten loodzware opdrachten, terwijl het thuisduel met de zwakke broeder in de poule (Sturm Graz) sowieso drie punten moet opleveren.

Volledig scherm Ongeloof bij PSV, Monaco wint in Eindhoven. © ANP

Blessures

Vervelend voor Schmidt was ook dat Noni Madueke ogenschijnlijk met een hamstringblessure naar de kant moest en dat ook Gakpo niet ongeschonden de eindstreep haalde. Met het oog op de topper tegen Ajax van zondag slechte berichten voor PSV, dat na de noodgedwongen wissel van Gakpo te weinig vernuft meer op de mat kon leggen.

,,We hebben grotendeels gedomineerd", zei Marco van Ginkel na de wedstrijd. ,,In de eerste helft hebben we wel kansen weggegeven in de counter, in de tweede helemaal niet. Wij hebben kansen gekregen die we niet hebben gemaakt. Je moet opletten voor de counter en dat hij dan in de laatste minuut valt, is dat erg pijnlijk.”

,,In de tweede helft hebben we erg goed gespeeld", vond trainer Roger Schmidt. ,,Zij zijn maar één keer in ons strafschopgebied geweest en toen scoorden ze meteen. Dat is pijnlijk.”

