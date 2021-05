Zwitserse bank schikt voor 80 miljoen in omkopingszaak FIFA

Lang grijpt naast prijs voetballer van het jaar in België

24 mei Noa Lang is gekozen tot belofte van het jaar in de Belgische voetbalcompetitie. De 21-jarige Nederlander veroverde in zijn eerste seizoen in België met Club Brugge de landstitel. Lang behoorde ook tot de drie kandidaten voor de prijs voor de speler van het jaar, maar die ging naar Paul Onuachu van Racing Genk.