Barko heeft een enorme collectie carnavalsplaten: ‘Een compleet genre is aan het verdwijnen’

Tilburgse carnavals­sjaal duikt op van Myanmar tot Lissabon

1 augustus TILBURG - Voor een azuurblauwe zee in een pittoresk Italiaans kustplaatsje, op de Formule 1-baan in Hongarije, in een winkelwagentje in feestoord Albufeira, bij een heilige tempel in Myanmar of gewoon op het strand van Vlissingen. Overal ter wereld duikt deze zomer het groen-oranje van Kruikenstad op.