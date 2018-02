'Draag oordopjes met carnaval'

Concert carnavalesk een heerlijk Schijndels feest: 'Dit is geweldig'

4 februari SCHIJNDEL- Het Concert Carnavalesk dat vrijdag en zaterdag in de spiegeltent op de Markt in Schijndel werd gebracht, verliep in een uiterst feestelijke sfeer. De organisatie was in handen van de Koninklijke Harmonie St.Cecilia in samenwerking met de drumfanfare, de slagwerkgroep en het opleidingsorkest.