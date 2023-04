Dana Winner komt met theaterconcert naar Uden en Waalwijk

Eropuit Westenwind en One Moment In Time , de grootste hits van Dana Winner, zijn in het collectief muziekgeheugen gegrifd. De Vlaamse zangeres trekt langs de Nederlandse theaters en doet ook Uden en Waalwijk aan.

Even wat cijfers op een rijtje: met ruim 3,5 miljoen verkochte albums wereldwijd is Dana Winner één van de allergrootste zangeressen in de Benelux. Tel daarbij de meer dan 145 duizend liefhebbers op die geabonneerd zijn op haar YouTube-kanaal en je weet dat hier sprake is van een muziekcoryfee.

Begeleid door vier muzikanten trekt de Dana Winner nu langs de Nederlandse theaters met de show Miss You Most, een intiem concert waarin je de Vlaamse zangeres puur en van dichtbij kunt beleven. Met gloednieuwe nummers en haar grootste hits, waaronder Westenwind en One Moment In Time, viert Winner de liefde voor muziek.

Miss You Most is op 7 april te zien in theater Markant in Uden en op 8 april in theater De Leest in Waalwijk.