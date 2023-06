De laatste sieraden van Hans Appenzeller te zien en te koop in Design Museum Den Bosch

Hans Appenzeller (1949) is al ruim 54 jaar actief als ontwerper. Hij opende samen met Lous Martin in 1969 Galerie Sieraad en runt vanaf 1974 zijn eigen winkel en atelier in Amsterdam. Van 1983 tot 1991 had Appenzeller één en later twee winkels in New York. Daar kreeg hij herhaaldelijk de vraag ‘does it do anything for me?’ oftewel: doen de sieraden iets voor mij? Die vraag deed hem realiseren dat de drager en het sieraad een symbiose vormen. Dit jaar neemt Appenzeller na een succesvolle carrière afscheid en sluit hij zijn winkel en atelier in Amsterdam.