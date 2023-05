Een sneaker uit de 3D-printer, de expositie Cutting Edges laat zien hoe je schoenen op een andere manier kunt ontwerpen en maken

Eropuit Het Noordbra­bants Museum toont modefoto­gra­fie uit de Nicola Erni collectie: van haute couture tot mode van de straat

Van de verleidelijke droomwereld van de haute couture tot de echte wereld van de straatfotografie. Ruim 240 van deze foto's zijn binnenkort te zien in het Noordbrabants Museum tijdens de tentoonstelling A personal View on High Fashion & Street Style. Photographs from the Nicola Erni Collection. 1930 to now.