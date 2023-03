Expositie Not in my backyard toont de schoonheid van de rafelranden van de stad

Tweedaagse kunstbeurs Brabant Art Fair dit jaar voor het eerst in Tilburg

TILBURG - Na zes succesvolle edities in de Grote Kerk in hartje Breda, is de Brabant Art Fair dit keer - 18 en 19 maart - in de Koepelhal in Tilburg. De hal vlakbij het NS-station wordt mede vanwege de sfeer en de fraaie lichtinval vaker gebruikt voor kunstbeurzen.