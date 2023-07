Film kijken onder de sterrenhemel bij Slot Loevestein

Mathieu dacht in Sprang-Capelle amper aan Suriname, nu hij zijn betover­groot­va­der kent des te meer

TILBURG/SPRANG-CAPELLE - Als kind kreeg hij de vraag vaak: waar kom jij vandaan? ,,Van hier, net als jullie”, zei Mathieu Wijdeven. Zijn dorpsgenoten in Sprang-Capelle wilden iets horen over zijn kleur, over Suriname. Als acteur dook hij in zijn familiegeschiedenis, vooral die van zijn betovergrootvader.