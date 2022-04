Florette Dijkstra schrijft over dodelijke genetische fout: ‘Mensen mogen niet verdwijnen’

Wie was de eerste vrouw in Florette Dijkstra’s stamboom die een dodelijke genetische fout doorgaf? Van die zoektocht doet de schrijfster en beeldend kunstenaar verslag in haar boek Verdwenen levens - Het geniale gen is een van de vier vergeten geschiedenissen die zij in coronatijd bij de kop pakte. Het sleept lezers mee op een fascinerende reis.

Wat boeit jou aan dingen die voor niemand de moeite van het onthouden waard zijn?

,,Ik ben altijd bezig met wat in de (kunst)geschiedenis geen aandacht heeft gekregen en waarom dat zo is. Het is sterk verbonden met de verliezen in mijn familie. Mensen mogen niet verdwijnen. Dat is de drijfveer voor mijn kunst.”

In Het geniale gen schrijf je over de ontdekking van de erfelijke ziekte in jouw familie, waardoor vrouwen jong sterven aan borst- of eierstokkanker. Maar je vertelt weinig over de feiten en hoe je familie er mee omging.

,,Ik wilde niet dat het een ervaringsverhaal werd. Daarom ging ik op zoek naar de voorouder die voor het eerst dat foute gen had en het heeft doorgegeven.”

Waarom wilde je het schrijven?

,,In 2000 hoorden wij wat het gen aanricht en wat ertegen is te doen. Ik wilde het monster voorgoed de kop inslaan. En ik had een verhaal als dit graag gelezen toen ik de diagnose kreeg.”

Je vertelt over je opluchting als je zelf ook het gen blijkt te hebben. Waarom was je opgelucht?

,,Ja, ik was blij. Het bevestigde de band met mijn moeder.”

Hoe oud was je toen je moeder overleed?

,,16. Het is moeilijk over haar te schrijven. Zij is nog te nabij. Het was makkelijker om de reis te laten beginnen bij mijn oma.”

Je onderzoek bracht je via internet ook in Finland. Wat vond je daar?

,,Dat het gen dat mijn familie bedreigt, ook daar heerst. Een oncoloog schrijft over een - anonieme - vrouw die het heeft. In haar familie komen allerlei soorten kanker voor. Die vrouw is mijn verre nicht. Het lukte niet haar op te sporen. Ik weet ook niet of ze nog leeft.”

Denk je dat je haar nog vindt?

,,Ik heb haar eigenlijk al gevonden doordat ik het verhaal heb geschreven.”