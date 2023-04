Het Noordbrabants Museum presenteert Brueghel: de familiereünie

In het Noordbrabants Museum in Den Bosch zijn vanaf 30 september tot 7 januari 2024 ongeveer tachtig werken van vijf generaties Brueghel bijeen gebracht in de tentoonstelling Brueghel: de familiereünie . Met een belangrijke rol voor de vrouwen-Brueghel.

De familie Brueghel speelde een centrale rol in de Europese kunst van circa 1550 tot 1700. Ze maakten schilderijen die worden bewonderd om hun geestige en onderhoudende composities, universele boodschappen en uitzonderlijk vakmanschap. De onderwerpen variëren van feestelijke bruiloften, bekende spreuken en verhalen uit de Bijbel tot ontzagwekkende landschappen en studies van dieren, insecten en bloemen.

Wie waren deze krachtige vrouwen?

Deze tentoonstelling herijkt een van de beroemdste families uit de kunstgeschiedenis door de verbanden tussen de verschillende generaties nader te bekijken en voor het eerst aandacht te besteden aan de Brueghel-vrouwen. Wie waren de krachtige vrouwen in deze familie en wat was hun rol in de roem en het succes van de familie?

Een van die vrouwen was Mayken Verhulst, de onzichtbare matriarch. Ze was een van de beroemdste kunstenaars van haar tijd en een slimme zakenvrouw, lerares, schoonmoeder en grootmoeder van de eerste en tweede generatie Brueghelkunstenaars.

Ook Anna Maria Janssens en Clara Eugenia Brueghel, wiens kunst- en matronagenetwerken verschillende van de machtigste artistieke families in Antwerpen met elkaar verbonden, zijn te zien. Daarnaast worden nieuwe inzichten gepresenteerd over de impact van de wereldhandel en het kolonialisme op het familiebedrijf.

Internationale topstukken

De werken in Brueghel: de familiereünie komen uit gerenommeerde collecties in heel Europa en Noord-Amerika. Zo zijn schilderijen te zien uit het Louvre in Parijs, de Pinacoteca Ambrosiana in Milaan en werken uit een particuliere collectie in New York.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met essays van onder andere Nadia Groeneveld-Baadj, conservator oude kunst bij Het Noordbrabants Museum en Arthur DiFuria, professor en chair of art history, Savannah College of Art and Design, Georgia in Amerika.