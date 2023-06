Het Zuidelijk Toneel herdenkt met Keti Koti de afschaffing van de slavernij met de voorstelling Mijn (on)oprechte excuses

Op 19 december 2022 bood minister-president Mark Rutte, namens de Nederlandse staat, zijn excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. In Mijn (on)oprechte excuses worden de toeschouwers meegenomen in wat het betekent om sorry te zeggen. Kan je sorry zeggen voor iets wat je niet hebt gedaan? En wat is de impact van sorry zeggen als je het niet meent?

Het resultaat is de voorstelling Mijn (on)oprechte excuses, die eenmalig te zien is op 1 juli om 20.00 uur bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg. Na afloop is er voor iedereen een (halal) snackbox met lekkernijen uit de Afro-Surinaamse en Antilliaanse keuken. De voorstelling is gratis te bezoeken, maar bezoekers moeten zich in verband met de snackbox wel even aanmelden via dit formulier.