Het Zwanenmeer: ‘Een wervelend sprookje van artistiek hoogstaand niveau’

Top of flopGeen ballet spreekt meer tot de verbeelding dan het ‘Het Zwanenmeer’ uit 1894. Het is nog steeds een van de meest uitgevoerde balletstukken ter wereld. In De Leest werd ‘Het Zwanenmeer’ uitgevoerd door de Bulgaarse staatsopera Stara Zagora. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: Balletklassieker Het Zwanenmeer door de Bulgaarse staatsopera Stara Zagora o.l.v. Silvia Tomova

Waar: Theater De Leest in Waalwijk

Wanneer: dinsdag 10 januari (nog te zien: donderdag 19 januari, Markant Uden)

Volledig scherm Ivo Janssens © Chris Korsten

‘De harlekijn was de absolute ster van de avond’

Ivo Janssens (20) uit Berkel-Enschot

„Een wervelend sprookje dat zo volledig tot z’n recht is gekomen. Eerlijk gezegd had ik me onvoldoende voorbereid. Maar uiteindelijk snapte ik het verhaal, doordat ik goed heb opgelet. In de kostuums zat namelijk de nodige variatie, waardoor de herkenbaarheid van de belangrijkste personages niet in gevaar kwam. Het decor, met het meanderende riviertje en het kasteel, was realistisch. De dauweffecten en lichtflitsen sloten daar min of meer op aan. Met verwondering heb ik zitten kijken naar de prima ballerina (Ameliya Dimitrova, red). Toch vond ik de harlekijn (Tomoki Ishigo, red.) qua dans en mimiek de absolute ster van de avond.”

Volledig scherm Carien van Dongen © Chris Korsten

‘Met name de fysieke prestatie was opmerkelijk’

Carien van Dongen (59) uit Waspik

„Dit was voor mij een unieke ervaring; het vormt een aanzet tot méér. Met name de fysieke prestatie was opmerkelijk. Je moet enorm atletisch zijn om dit te kunnen. Zag je die spieren? De bombastische muziek van Tsjaikovski klonk bekend in de oren. Wel jammer dat een orkest ontbrak. Tja, daarvoor was ook totaal geen ruimte. Het ‘idyllische’ decor vond ik een beetje oubollig, maar het past wel bij een negentiende eeuws romantisch verhaal. De kostuums waren schitterend. Op het artistieke vlak was het de prima ballerina die uitblonk. De solist manifesteerde zich als een aanstormend talent.”

Volledig scherm Raymond Baptist © Chris Korsten

‘Van een hoogstaand niveau, met getoonde precisie en souplesse’

Raymond Baptist (55) uit Waalwijk

„Deze klassieker móet je een keer in het theater gezien hebben. Artistiek was het van een hoogstaand niveau, met getoonde precisie en souplesse. De prima ballerina was flink op dreef. Ze vertolkte de dubbelrol van witte en zwarte zwaan. Dat deed ze vlekkeloos. Van de joker heb ik evenzeer genoten. Zijn opgewektheid, geholpen door zijn uitgesproken mimiek, werkte aanstekelijk. Als personal trainer viel me op dat het gros van dit internationale balletgezelschap gezegend is met een krachtig en gespierd lichaam. Het kan niet anders dat hieraan veel bloed, zweet en tranen vooraf zijn gegaan.”