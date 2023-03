Iets van Herman Brood scoren? Zijn collectie gaat onder de hamer in de Brabanthallen

Liefde in tijden van Tinder: ‘Je gaat op rare zaken letten, zoals de dikte van een neus of een kapsel’

ROSMALEN - Hoe sla je je door de online jungle van datingapps heen? En wat doet Tinder eigenlijk met de liefde? Dr. Elisabeth Timmermans onderzocht het, schreef er een boek over en deelt haar bevindingen 13 februari in Perron-3 in Rosmalen.