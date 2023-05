Ilja Leonard Pfeijffer vertelt over zijn nieuwe roman Alkibiades in boekhandel Livius de Zevensprong in Tilburg

Zijn verhaal is een reis door de tijd naar de wereld van bijna tweeënhalf millennium geleden, toen steeds meer symptomen, die voor ons verontrustend herkenbaar zijn, begonnen te wijzen op het verval van de democratie en daadwerkelijk leidden tot de nederlaag van Athene. In hoeverre was Alkibiades hieraan schuldig? Was hij de populist die de democratie heeft ontmanteld of had hij de redder van Athene kunnen zijn? In deze roman legt hij verantwoording af over zijn idealen, strategieën en levenslange strijd.