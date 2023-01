Kippenvel met DI-RECT en een moment van rust met Guido, het uitgaansaanbod is weer divers deze week

Volledig scherm DI-RECT © Set Vexy

Muzikaal spektakel

De stem van Marcel Veenendaal, ondersteund door een orkest. Dat moet wel voor kippenvel zorgen. Het stond al lang op de bucketlist van de Haagse band DI-RECT: spelen met het Residentie Orkest voor live publiek. Ze deden het al eerder via een livestream en dat smaakte naar meer. DI-RECT geeft drie concerten, waarvan een in Den Bosch. Muzikaal spektakel gegarandeerd!

12 februari Mainstage Den Bosch

Volledig scherm Joris van Spaendonck © Chris Korsten

Natuur als inspiratiebron

Dagelijkse stevige wandelingen in de natuur zijn voor Joris van Spaendonck inspirerend. Bomen, takken, bloemen, mossen en schors zijn een houvast voor zijn werk. De elementen uit de natuur blijven hem fascineren. Van Loon Galleries exposeert zijn schilderijen in de galerie aan de Heuvel in het centrum van Vught.

Tot en met 26 februari Van Loon Galleries

Volledig scherm Tom Struyf in ‘Finding Willard’. © Sofie Knijff

Een filmisch reisverhaal

Welke plek geven we mensen die afwijken van de norm in onze samenleving? Wat betekent het om voor elkaar te zorgen in veranderende tijden? In Finding Willard toont de Belgische theatermaker Tom Struyf met Het Zuidelijk Toneel zijn persoonlijke zoektocht naar onze omgang met mensen die buiten de boot vallen.

1 februari Perron-3

Volledig scherm Monika Rubaniuk © Monika Rubaniuk

Sculpturen bij Sous-Terre

Bij Sous-Terre in Lithoijen zijn verschillende soorten sculpturen te zien. Judith Braun toont haar wandsculpturen. Vaak komt het thema ‘mensen’ terug in haar werk. Ook zijn er glassculpturen van Katarzyna Karbownik, Monika Rubaniuk, Gregorz Staniszewski en keramische sculpturen van Katarzyna Olechnicka te zien.

Tot en met 12 maart Galerie Sous-Terre

Volledig scherm Guido Heeneman in ‘Portraits of Tomorrow’. © GUIDO - Portraits of Tomorrow

Momenten van rust in de drukte

Aan het rijtje Einaudi, Yann Tiersen en Ólafur Arnalds en kun je gerust Guido Heeneman toevoegen. Met zijn filmische, neo-klassieke muziek creëert hij momenten van innerlijke rust in de drukte van het dagelijks leven. Zijn muziek is op televisie te horen bij Krabbé zoekt Picasso, Op1, De neven van Eus en Jinek. En nu dus ook in het theater met Portraits of Tomorrow.

3 februari Theaterzaal Jan van Besouw, Goirle