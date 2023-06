Koeloze kaas maken, Jaap Korteweg vertelt hoe dat kan tijdens lezing in bibliotheek Boxtel

Eropuit Amsterdam­se kunste­naars Streetart Frankey en Laser 3.14 veroveren Den Bosch met hun werk

De Bossche kunstenaar Frank Willems nodigt zijn Amsterdamse kunstenaarsvrienden Streetart Frankey en Laser 3.14 uit om gezamenlijk hun werk te tonen in Den Bosch. Aan de Vughterstraat 43 is de expositie Work It Out te zien.