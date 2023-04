Memorabele thuiskomst voor Krezip

Top of flopIn Tilburg is het allemaal begonnen voor Krezip. De band stond afgelopen vrijdag op het podium in hun hometown . Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: concert Krezip

Waar: Poppodium 013

Wanneer: vrijdag 14 april

Volledig scherm Yardena Daals © Chris Korsten

‘Ik heb een stukje nostalgie beleefd’

Yardena Daals (41) uit Goirle

„Al heel lang wilde ik naar een concert van Krezip. Eindelijk is het ervan gekomen. Ik heb een stukje nostalgie beleefd. Grappig is dat Jacqueline en ik niet alleen leeftijdsgenoten zijn. We hebben tevens bij elkaar op de middelbare school gezeten. Ik heb flink meegezongen, bescheiden gedanst. De oude songs spreken me net iets meer aan dan de nieuwe nummers die eveneens mooi klinken. De uitstekende akoestiek speelde zeker een rol van betekenis. Een origineel idee om I Would Stay solo te vertolken op een piano die middenin de zaal stond opgesteld. Ik kon het allemaal perfect overzien.”

Volledig scherm Diede ter Beest © Chris Korsten

‘Met unieke stem óók live steengoed’

Diede ter Beest (16) uit Aalten

„Bijzonder om getuige te zijn geweest van de comeback van Krezip in 013. De eerste keer dat de band in deze sfeervolle poptempel optrad was blijkbaar in 1999. Ik behoor weliswaar tot de zogenaamde nieuwe generatie fans; toch ken ik de oude nummers het best. Hét hoogtepunt van de avond vond ik Sweet Goodbyes, speciaal bewaard voor de toegift. Jacqueline Govaert is met haar unieke stem óók live steengoed, mede dankzij de talrijke momenten van interactie die ze met het publiek had. Het enige minpuntje was dat ik geen zicht had op de piano tijdens I Would Stay. Wel ontzettend leuk bedacht.”

Volledig scherm Jurgen Mourik © Chris Korsten

‘Ik had zomaar kunnen meespelen’

Jurgen Mourik (41) uit Gouda

„In 2007 in Delft heb ik Krezip voor het eerst live gezien. Ik ben de tel kwijt geraakt, dit was geloof ik de vierde of vijfde keer. Telkens samen met mijn vrouw Patricia, die de afgelopen week thuis de nieuwe nummers zowat heeft grijsgedraaid. Met als doel ze beter te leren kennen. Opnieuw genoten. Prachtig dat we héél dicht bij de piano stonden; ik had zomaar kunnen meespelen als ik écht gewild had. Jacqueline is na al die jaren teruggekeerd naar het thuisfront, wat gepaard ging met een enorme stootkracht aan energie. De andere bandleden waren trouwens ook prima op dreef.”