Multimediaal project Kunu van oud-stadsdichter Onias Landveld te zien in museum De Pont

Best Kept Secret maakt eindelijk headliners bekend: 'Het was het wachten waard’

HILVARENBEEK - The Chemical Brothers, Aphex Twin en Oscar and the Wolf zijn de headliners van Best Kept Secret 2023 in de Beekse Bergen. De organisatie brengt de line-up door wat tegenvallers met het boeken van artiesten een maand later dan gepland naar buiten. ,,Maar het was het wachten waard”, belooft festivaldirecteur Maurits Westerik.