Nederlands Dans Theater etaleert waterval aan bewegingen

Het Nederlands Dans Theater-1 presenteert met Raw are the roots twee bijzondere wereldpremières van internationaal geprezen kunstenaars Felix Landerer én choregrafenduo Sharon Eyal & Gai Behar. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: Voorstelling Raw are THE ROOTS van Nederlands Dans Theater-1

Waar: Schouwburg Concertzaal Tilburg

Wanneer: woensdag 17 mei

Volledig scherm Marie-Louise van Erve © Chris Korsten

‘De choreografie leek bijna wiskundig in elkaar gezet’

Marie-Louise van Erve (68) uit Tilburg

„Het eerste stuk van Felix Landerer bracht me mede door monotone hypnotiserende muziek half in trance. Het bewegende decor met enkele afwisselende kleuren licht sloot daar prima op aan. De fraaie paarse kostuums, die allemaal verschillend waren, legden een accent op het individuele aspect. Het tweede stuk van het duo Sharon Eyal-Gai Behar trok me méér aan, deels vanwege de spannende opbouw. De choreografie leek bijna wiskundig in elkaar gezet, wat een extra uitdaging was voor de dansers die veel moesten onthouden. Zo nu en dan trok een ‘couru’ op demi-points de aandacht, een lust voor het oog.”

Volledig scherm Koos Boer © Chris Korsten

‘In beide stukken was sprake van een soort waterval van bewegingen’

Koos Boer (42) uit Tilburg

„Het waren twee totaal verschillende opvoeringen die op zich wel bij elkaar pasten. De eerste had een ietwat mistig karakter, met veel bewegende benen. De tweede was juist dynamisch en herbergde veel souplesse, ritmiek en synchrone bewegingen. Het contrast kwam eveneens tot uiting in de kostuums. Een overeenkomst was het spanningsveld tussen het individu en de groep. In beide stukken was sprake van een soort waterval van bewegingen die goed op elkaar waren afgestemd. Jammer dat de tijd vloog, het had van mij best wat langer mogen duren. Maar gekeken naar de intensiteit heb ik er vrede mee.”

Volledig scherm Ilse Smulders © Chris Korsten

‘Aanvankelijk leek dat de dansers naakt waren’

Ilse Smulders (55) uit Den Bosch

„Een mooie avond, maar mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar het tweede stuk. Hier zat méér gevoel in. De energie en dynamiek spatte ervan af, dat raakte me. Ik zat redelijk vooraan, waardoor ik direct na afloop de zweetdruppels op de gezichten van de dansers kon waarnemen. Aanvankelijk leek als gevolg van de schemerachtige belichting dat ze naakt waren. De strakke lichtkleurige kostuums legden bij nader inzien de gespierdheid van de lichamen bloot. De eerste voorstelling was een stuk matter. De dansers hadden iets weg van buitenaardse wezens, wat de zweverige sfeer onderstreepte.”