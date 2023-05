Nederlands Politieorkest met nieuwe theatershow in Oss

Verhalen vertellen die ertoe doen aan de hand van textiel

TILBURG - In de tentoonstelling ‘Textile now – elke draad een verhaal’ zijn hedendaagse werken te zien die in de meeste gevallen in het TextielLab van TextielMuseum Tilburg zijn ontwikkeld. Ze vertellen verhalen over seksuele en culturele diversiteit, klimaatverandering en dekolonisatie. Te zien vanaf 10 juni.