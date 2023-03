Nederlandse film centraal in filmcollege van regisseur Martin Koolhoven

Vermeers ‘Meisje met de Parel’ krijgt in Heesch een tattoo en lippier­cing

HEESCH/OSS – Onder de noemer My Girl with a Pearl zijn de komende maanden 170 varianten op Vermeers Meisje met de parel digitaal te zien in het Mauritshuis in Den Haag. Uitgekozen uit maar liefst 3500 inzendingen. Josien van Boxtel uit Heesch koos voor een stoer meisje.