Nieuw filmfestival CineMachine geeft jonge filmmakers de kans om hun werk te tonen

Onbekend maar bemind

Daarnaast is er veel aandacht voor de korte film, de ideal vorm voor veel (jonge) filmmakers om een werkportfolio op te bouwen. Tijdens CineSandwich presenteert Pop Up Cinema een korte film, gevolgd door een inhoudelijk gesprek met de maker over het werk. Daarna wordt de film nóg een keer bekeken. De nieuw verworven inzichten in het maakproces veranderen de kijkervaring en onthullen nieuwe lagen in het werk. Een beproefd format dat de toeschouwer iets leert over de culturele praktijk van cinema.

Dansfilms

Er worden ook vijf korte dansflims vertoond. Dit programmablok bestaat uit: All the poems I didn’t send (Arjan Gebraad), Just the two of us (Alienated), Season Syndrome (Arjan Gebraad/Alienated), Circe (Skypunch Collective) en Words like violence (Arjan Gebraad).