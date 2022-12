Onder de taal-douche met Erik van Muiswinkel, een portret van een verborgen samenleving en nog drie fijne uittips in de regio

Volledig scherm Amanda Muller, Yvonne Leek en Daphne van de Bor, de zangeressen van SYA. © Richard Beukelaar

Alvast in de kerststemming met SYA

Al zin in kerst? SYA, de band van de drie zangeressen Amanda Muller, Yvonne Leek en Daphne van de Bor, brengt je met hun spatzuivere en meerstemmige harmonieën zo in de kerststemming. In A Bright Starry Night zingen ze de mooiste kerstnummers, waaronder Winter Wonderland, That’s Christmas to Me en Silent Night. Ook klinken pareltjes als Vincent (Starry, starry night) van Don McLean en Landslide van Fleetwoord Mac.

22 december Lievekamp Oss

Volledig scherm Erik van Muiswinkel © Brunopress

Onder de taal-douche met Erik van Muiswinkel

De taal is niet alleen van virtuozen als Drs. P, Kees Torn en Jeroen van Merwijk. De taal is ook van de zesjarige heldin die net leert lezen, van Willem van Hanegem en van Sifan Hassan. De taal is van de generatie Elsschot, Reve en Carmiggelt, maar ook van De Jeugd van Tegenwoordig. Erik van Muiswinkel zet het publiek in de voorstelling Mooijen ligjes in de lugt onder een taal-douche, waar iedereen fris onderuit komt.

16 december Lievekamp Oss (try-out) 21 januari Verkadefabriek Den Bosch

Volledig scherm Peter Vink © Peter Vink

Van veevoer naar licht

Ooit werden hier de ingrediënten voor veevoer vermalen, nu loopt er een rollende band van licht. In de Malerij Noordkade bouwde kunstenaar Peter Vink een lichtkunstwerk dat bezoekers op een andere manier naar de ruimte laat kijken. De led-licht lijnen wekken de illusie van een rollende band. Hiermee verwijst Vink naar het verleden toen hier de mengvoederfabriek van CHV gevestigd was.

11 december tot en met 29 januari De Compagnie, Noordkade Veghel

Volledig scherm Sven Ratzke en Holland Baroque © alek photography

De ultieme liefdesrelatie?

Barok en pop, zijn het tegenpolen die elkaar aantrekken of geliefden die elkaars taal spreken? Zanger en performer Sven Ratzke en barokorkest Holland Baroque vieren de liefde en verlichten samen de donkere maanden voor kerst in de voorstelling Love is Crazy. Met stukken van David Bowie, Tom Waits, Nick Cave, Barbara, Billie Eilish, Nina Hagen, Leonard Cohen en J.S. Bach.

14 december Concertzaal Schouwburg Tilburg

Volledig scherm Songs for no one © Julian Maiwald

Portret van een verborgen samenleving

Ze won de BNG Bank Theaterprijs 2021 en haar voorstelling Songs for no one werd lovend ontvangen door pers en publiek. Theatermaker Nastaran Razawi Khorasani wordt door iedereen omarmd. Ze neemt je in Songs for no one mee in de onzichtbare levens van een jongen en een meisje, wonend in de islamitische dictatuur van Iran.

14 december Theater de Blauwe Kei, Veghel