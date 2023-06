Op een zwoele zomeravond een filmklassieker kijken in de buitenlucht, het kan weer bij de Verkadefabriek

EropuitEen film kijken tijdens een zwoele zomeravond, het kan ook dit jaar weer in de Buitenbios van de Verkadefabriek. De hele maand juli en augustus draaien er films in de buitenlucht, van klassiekers tot muziekfilms.

Het was voorgaande jaren een groot succes: met een fris wijntje of koud biertje een avond film kijken als de zon ondergaat. De draadloze koptelefoons zorgen voor de beste filmervaring en mocht het een frisse avond zijn, is er een kleedje voorradig.

Er draaien deze zomer veel verschillende titels, variërend van filmhits als Intouchables en Call me by your name, muziekfilms als Moonage Daydream en Tina, films die zijn gerestaureerd en opnieuw uitgebracht zoals Thelma & Louise en First Blood en nieuwe titels waaronder Asteroid City, de nieuwste film van Wes Anderson, en de Chileense thriller El Castigo.

Ook zijn er dit jaar weer films met een bijzonder randprogramma. Zo is er na de film Ik Miss Teddy een dragshow en is er een voorpremière van Barbie met een look-alike-contest.

Het programma voor augustus wordt op donderdag 29 juni gemaakt. Buitenbios-liefhebbers mogen een suggestie voor de programmering achterlaten via social media of in de Verkadefabriek zelf.