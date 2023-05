Oude en nieuwe technieken zijn met elkaar verweven in Koninklijk borduren

EropuitSamen met ruim 150 borduurders uit heel Nederland borduurde koningin Máxima mee aan de nieuwe gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch. De gordijnen zijn nu te zien in het TextielMuseum in Tilburg. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: tentoonstelling Koninklijk borduren: verhalen en vakmanschap

Waar: TextielMuseum in Tilburg

Wanneer: nog te zien tot en met 29 mei

Volledig scherm Jeannette Koeman © Chris Korsten

‘Van de nieuwe Nederlandse gordijnen word ik vrolijk’

Jeannette Koeman (59) uit Bergen op Zoom

„Een monnikenwerk, dat borduren. Het is een kunst op zich. De historische Chinese gordijnen bezitten onder meer levendige kleuren en geïdealiseerde taferelen. Ik vind ze mooi. Maar de nieuwe Nederlandse gordijnen spreken me nog veel meer aan; daar word ik vrolijk van. Leuk is dat sommige architectonische iconen herkenbaar zijn. De details zorgen voor nog méér glans. Het geheel vormt een realiteitsgetrouwe weerspiegeling van Nederland. Een aardige bijkomstigheid is dat de tentoonstelling inzicht verschaft in het maakproces. Een prachtig project, met zo’n brede groep makers.”

Volledig scherm Ray Kusters © Chris Korsten

‘Zelfs mijn eigen woonomgeving is vereeuwigd in de gordijnen’

Ray Kusters (66) uit Sint-Oedenrode

„Dat de kwetsbare Chinese gordijnen nu voor de allerlaatste keer te zien zijn voordat ze worden geconserveerd, is voor mij geen reden om hier te zijn. Mijn affiniteit met de Nederlandse gordijnen is mede dankzij de grote verscheidenheid aan karakteristieke iconen sowieso groter. Zelfs mijn eigen woonomgeving is door de zwanen in De Dommel vereeuwigd in de gordijnen. Een interessant gegeven is dat ontwerper Liesbeth Stinissen gekozen heeft voor liefst 34 kleuren zijden garens om zo qua sfeer zo dicht mogelijk in de buurt van de Chinese gordijnen te komen. Dat Máxima heeft meegeborduurd vind ik minder bijzonder.”

Volledig scherm Jeanette Smits © Chris Korsten

‘Logische chronologische volgorde leidt tot een soort climax’

Jeanette Smit (61) uit Hendrik-Ido-Ambacht

„De tentoonstelling begint met oud en eindigt met nieuw. Een logische chronologische volgorde die leidt tot een soort climax. Achter de authentieke Chinese gordijnen schuilt veel vakmanschap en geduld. Dat ze geheel met de hand zijn gemaakt, vind ik op zich een pluspunt. Mijn voorkeur gaat toch uit naar de herinterpretatie in de vorm van de grotendeels machinaal geborduurde Nederlandse gordijnen waarin onze cultuur is uitgebeeld. Of ze deel gaan uitmaken van het nationaal erfgoed zal de toekomst leren. Dat een multicultureel gezelschap eraan heeft meegewerkt, is in ieder geval een extra dimensie.”