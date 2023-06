Rapper Qube doet álles zelf: ‘Betekent heel veel zelf doen’

Je omschrijft de muziekindustrie als een ‘apart’ wereldje. Hoe maak jij als beginnend artiest naam en faam?

,,Ik doe alles zelf, in eigen beheer. Ik ben niet aangesloten bij een label. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière, dus trek ik die kar zelf. Dat betekent heel veel zelf doen, denk aan aanwezig zijn op social media. Daar nam ik wekelijks een filmpje op waarin ik korte liedjes opnam op basis van vier woorden die volgers instuurde. Daar rapte ik dan ’16 bars’ (16 regels) over. Daarnaast: leuke foto’s, video’s en snippets van mijn eigen muziek delen. Maar ook: podia aanschrijven, meedoen aan onbetaalde gigs zoals een open podium, persberichten schrijven en nu… een releaseparty organiseren.”

Het draait natuurlijk allemaal om je muziek. Welk verhaal wil je op jouw plaat Synthetische Speeltuin vertellen?

,,Het leven is een groot avontuur, waarin je op je bek mag gaan. Dingen die pijnlijk zijn en fout gaan, horen daarbij. Kinderen worden tegenwoordig heel beschermd en gecontroleerd opgevoed. Veel moet in deze wereld meetbaar zijn. Ik ben daar niet zo van. In dat kader is mijn muziek is bijna theaterachtig, experimenteel. Ik bespreek verder veel onderwerpen, zoals AI, bewustwording van de wereld, de schoonheid van het bestaan en mijn (angst)beeld van de toekomst.”