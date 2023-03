Realtime video's geven een eigentijdse draai aan De Scheepsjongens van Bontekoe

Eropuit Zeven kunste­naars uit drie generaties van de familie van Amelsvoort tonen hun werk in Museum Boxtel

Museum Boxtel (MUBO) houdt, in samenwerkingmet Pierre van Amelsvoort en Jos Korsten, een expositie over 130 jaar kunst door drie generaties van de van oorsprong Bossche familie van Amelsvoort uit Boxtel en de Meierij. De expostie Een Kunstzinnige Familie schetst een mooi beeld van 130 jaar ontwikkeling in de kunst in Brabant.