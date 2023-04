Steven Brunswijk speelt aangename thuiswedstrijd bij Podium Boxtel

Top of flopSteven Brunswijk houdt van Brabanders en het Brabants. De cabaretvoorstelling Alleen Brabanders, geen Nederlanders is een mooie combinatie van Surinaamse roots en Brabantse taal. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.

Wat: Cabaretvoorstelling Steven Brunswijk

Waar: Podium Boxtel

Wanneer: vrijdag 31 maart 2023

Volledig scherm Annelies van Stekelenburg © Chris Korsten

‘Een heldere inhoudelijke boodschap heb ik niet waargenomen’

Annelies van Stekelenburg (56) uit Boxtel

„In deze thuiswedstrijd had de cabaretier, die zowel ad rem als communicatief is, zijn publiek al snel voor zich gewonnen. Laatkomers greep-ie onmiddellijk bij de kraag, maar bij alle interactiemomenten is hij geen enkele keer zijn boekje te buiten gegaan. Al vond ik hem af en toe iets te grof gebekt. Een heldere inhoudelijke boodschap heb ik niet waargenomen. Volgens mij is dat ook niet de intentie van deze vrolijke Brabo die bovenal mensen aan het lachen wil maken. De aangesneden thema’s klonken soms polariserend, wat mede door zelfspot weer is geneutraliseerd.”

Volledig scherm Ad de Kort © Chris Korsten

‘Steven had zeker niet de pik op ons’

Ad de Kort (72) uit Liempde

„We hebben vanavond gekeken naar de meester van de improvisatie en interactie. Samen met mijn vrouw Ine zat ik op de eerste rij, en dat hebben we geweten! Tijdens de voorstelling stonden we regelmatig in het middelpunt van de belangstelling, iets waarmee we over het algemeen geen moeite hadden. Integendeel, achteraf kunnen we er alleen maar om lachen. Steven had zeker niet de pik op ons. Zijn sterke mimiek was een van z’n wapens; hij speelde bij wijze van spreken met zijn hele lichaam. Ook wist-ie zijn Brabantse tongval telkens uitstekend uit te buiten. Zijn aanstekelijke lach deed de rest.”

Volledig scherm Yvonne van de Ven © Chris Korsten

‘Geen botterik die daadwerkelijk over lijken gaat’

Yvonne van de Ven (47) uit Sint-Oedenrode

„In deze tijd kan lang niet alles meer gezegd worden, maar daar trekt deze komiek zich niks van aan. Aan bepaalde vormen van krampachtigheid heeft hij duidelijk een broertje dood. Aangezien het veelal om grappen met een knipoog gaat, kan hij het zich allemaal permitteren. Nee, beslist geen botterik die daadwerkelijk over lijken gaat. Ik heb enorm moeten lachen, tot tranen toe. Ondanks dat ik in de sfeervolle zaal helemaal achterin zat, kon ik alles prima volgen. Opmerkelijk was verder het ontbreken van een decor. Een juiste keuze, zoiets zou in dit geval alleen maar hebben afgeleid.”