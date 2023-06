Straatcultuur als inspiratiebron voor duotentoonstelling Feast of Wire bij Luycks Gallery

Van Amelsfoort put in zijn keramische beelden en tableaus uit eigen ervaringen en verbeeldt deze in een volstrekt eigen idioom, al dan niet met kunsthistorische verwijzingen. Blok bedient zich van een mix aan technieken om maatschappelijke ‘imperfecties’ te becommentariëren of de kijker op een verkeerd been te zetten. Relativerende humor, toch niet per se de lieveling van veel beeldend kunstenaars, is bij beiden nooit ver weg.