Talloze miniprenten van 7 bij 7 centimeter voor het eerst te zien in Den Bosch

EropuitIn de tentoonstelling Le petit prints zijn meer dan 200 miniprenten te zien van slechts maximaal 7 bij 7 centimeter groot. Stuk voor stuk zijn ze gedrukt op een 3D-geprinte pers. De miniprenten zijn voor het eerst te bewonderen in Nederland, in de Spiegelzaal bij Willem II en in de ruimte van het Grafisch Atelier Den Bosch.

De prenten zijn het resultaat van het Open Press project, een initiatief van de Keulse kunstenaars Martin Schneider en Dominik en Schmitz. Het project heeft als doel om drukwerk voor iedereen toegankelijk te maken.

Open Press-initiatiefnemers Schneider en Schmitz bedachten de pers als alternatief om het maken van prenten veel makkelijker te maken. De ‘open pers’ die ze bedachten, is door iedereen via een gratis open-source template zelf te 3D-printen en is nog geen 20 centimeter hoog. Honderden printmakers van over de hele wereld gebruikten deze eigen geprinte 3D-persen om prints te maken in alle drukmedia mogelijk: van lino tot houtdruk, van chine collé tot blinddruk en etsen. De prints werden gemaakt door veelal jonge makers.

Innovatie en ambacht komen samen

Het resultaat is een tentoonstelling waarbij innovatie hand in hand gaat met ambacht. Le petit prints is voor het eerst in Nederland te zien. De prenten – een massa van 250 werken van makers over de hele wereld – deden al New Mexico (USA) Keulen (DE) Wenen (OST) en Nagoya (Japan) aan.

De tentoonstelling is van zaterdag 15 april tot en met zondag 18 juni te bezoeken in de Spiegelzaal van Willem Twee fabriek en in de ruimte van het Grafisch Atelier. De publieke opening is op zaterdag 20 mei om 16.00 uur. Naast de opening vindt er een demonstratie plaats en kan er tegen een kleine bijdrage zelf gedrukt worden op de minipers. Naast de tentoonstelling verschijnt er een online catalogus waar ook alle prenten in te zien zijn.

In de open pers kunnen de miniprenten gedrukt worden. © Open Press Project