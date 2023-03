Thom Hoffman vertelt over zijn persoonlijke zoektocht naar zijn Indische roots in de Bibliotheek LocHal in Tilburg

‘Boven mijn jongensbed hing een Sumatraanse tijger.’ Zo begint Thom Hoffmans fascinerende en beeldende reis door de tijd. Onder een imposante tijgerkop droomde hij als 13-jarige over het sepiagekleurde Nederlands-Indië, het land van zijn grootouders. Oma en opa overleden kort na elkaar. Hoe was hun leven in Indië geweest? Omdat Thom zijn lievelingsoma geen vragen meer kon stellen, ging hij op zoek naar antwoorden. Zondag 12 maart komt hij naar de Bibliotheek LocHal om van 14.00 tot 15.00 uur te vertellen over zijn boek.

Geraakt door Couperus, Multatuli, Kousbroek, Kartini, Székely-Lulofs en andere schrijvers, en door films en documentaires, maakte Hoffman de afgelopen dertig jaar een persoonlijke reis. Hij begon met het verzamelen van boeken over Nederlands-Indië en hoe meer hij las, hoe duidelijker de contouren zich aftekenden van de kolonie onder Nederlands gezag, van de VOC tot aan de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Een geschiedenis die ver uitstijgt boven familieverledens.

De lezing wordt gehouden in samenwerking met Gianotten Mutsaers en is gratis toegankelijk. Aanmelden is wel gewenst en kan via Eventbrite. Na de lezing is mogelijk om het boek te kopen en te laten signeren.