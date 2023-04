Tilburgse kunstenares Renée van Trier houdt bezoekers een spiegel voor met haar nieuwe installatie in De Pont

Van Triers absurdistische, muzikale performances en installaties balanceren op de rand van irritatie en vermaak. Ze zijn regelmatig in het buitenland te zien maar in Nederland nagenoeg onbekend. Met haar krachtige absurdisme raakte ze aan angsten en verlangens die we liever voor de buitenwereld verborgen houden. Dat geldt ook voor de performance-installatie HUMBLE waarin vertrouwen, kwetsbaarheid en de spanning tussen imago en werkelijkheid centraal staan in het digitale tijdperk waarin niets is wat het lijkt.

Angstaanjagend realistische kinderportretten

Van Trier laat zich onder meer inspireren door TikTok en Instagram. Zo creëert ze met AI-software angstaanjagend realistische kinderportretten die aan de hand van specifieke zoektermen zijn samengesteld uit de database van sociale media. Door die portretten voortdurend met elkaar te kruisen rekt ze de werkelijkheid steeds verder op en houdt ze ons een spiegel voor. Zijn we nog authentiek en in staat tot écht menselijk contact? Kunnen we in dit narcistische tijdperk nog echte wereldproblemen hanteren?

Tegelijkertijd refereert ze aan ouders die kinderen inzetten voor eigen gewin. Kinderen waarop zowel dromen als trauma’s worden geprojecteerd; kinderen als beloftes en risico’s tegelijkertijd.

Gedurende de tentoonstelling geeft Van Trier wekelijks een performance. Ondersteund met muziek en mantra’s als I want the best for my children, lijkt ze daarin een dreiging te bezweren. Af en toe tilt ze daarbij haar eigen schild op en nodigt ze de bezoeker uit hetzelfde te doen.

HUMBLE - At birth you are a promise but at the same time also the greatest possible risk is te zien van 13 mei tot en met 3 september in De Pont in Tilburg.