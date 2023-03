Toneelgroep Maastricht voegt andere smaak toe aan de kersen van Tsjechov

eropuit Thomas Trum transfor­meert museumzaal Noordbra­bants Museum tot canvas en maakt zijn grootste schilde­ring ooit

De eerste museale solotentoonstelling van Thomas Trum uit Rosmalen is te zien in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Op de museumvloer maakte Trum voor Daily Spins zijn grootste schildering ooit.