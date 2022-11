Van de grootste tribute bands tot de Nederlandse Queen of Soul, er valt genoeg te horen in de regio

Volledig scherm Thomas Olde Heuvelt signeert bij Adr. Heinen in Den Bosch. © rv

Thomas Olde Heuvelt signeert zijn nieuwste boek

Het is zijn donkerste verhaal ooit... Thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt signeert zijn nieuwste boek November bij Boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch en bij boekhandel DeRijks in Oss. Deze thriller is een moderne versie van een faustiaans pact met de duivel zoals alleen Thomas Olde Heuvelt dat kan opschrijven. Het ideale boek voor de donkere dagen.

24 november Adr. Heinen 7 december DeRijks

Volledig scherm Shirma Rouse staat in de Blauwe Kei. Foto: ArjoFrank Fotografie / BrunoPress © Brunopress

De Nederlandse Queen of Soul

Ze wordt ook wel de Nederlandse Queen of Soul genoemd. Shirma Rouse neemt het publiek in haar nieuwe show Hoop en Liefde mee op haar reis. Van de 19-jarige vrouw die alleen naar Nederland kwam tot de ster die ze nu is. Een intieme avond vol zang, korte verhalen en swingende muziek. En natuurlijk komt haar muzikale heldin Aretha Franklin ook voorbij.

18 november De Blauwe Kei Veghel

Volledig scherm Shut up and play with me, Het Zuidelijk Toneel. © Sofie Knijff

Voor iedereen die ooit gespeeld heeft

Spelen, iedereen kan het, maar weinigen doen het. Wat als we de remmen volledig los durven laten en ons storten in een grenzeloos spel? Sarha Moeremans en Joachim Robbrecht brengen in de voorstelling Shut Up and Play with Me een ode aan de spelende mens. De première van deze voorstelling is te zien in De Nieuwe Vorst in Tilburg.

26 november De Nieuwe Vorst

Volledig scherm Tribute Legends, Schijndel. Foto: Joris Bisschops © Joris Bisschops

Muzikale helden komen heel dichtbij

Live genieten van muziek van Queen, AC/DC, Muse, Coldplay en U2 in Schijndel? Dat kan tijdens Tribute Legends XL in manege De Molenheide. De beste tribute bands spelen bekende hits van hun muzikale helden. Veel dichter bij het origineel komen dan via deze bands is haast niet mogelijk. Er zijn drie verschillende podia waar 15 bands zullen optreden.

26 november manege De Molenheide

Volledig scherm Hans Vanhorck, ‘Beyond nature XI’ © Galerie Sous Terre

Jubileumexpositie Hans Vanhorck

Het is bijna 25 jaar geleden dat galerie Sous-Terre met de schilderijen van Hans Vanhorck naar Amerika ging om deze op kunstbeurzen te exposeren. Hans behoorde toen al tot één van de meest belangrijke kunstenaars van de galerie en dat is hij nog steeds. Tijd voor een jubileumexpositie waarin niet alleen de 25-jarige samenwerking gevierd wordt, maar ook de 70ste verjaardag van de kunstenaar.

Van 20 november tot 15 januari Galerie Sous-Terre