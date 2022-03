Van oude rotten in het vak tot de lekkerste nieuwe acts: vijf uittips die je niet mag missen

Bitterzoete ode aan verlies

Internationaal gezien is Gif al jaren het grootste Nederlandse toneelsucces. Het bekroonde stuk werd al 74 keer geproduceerd in 21 landen en vertaald in 15 talen. Voor het eerst is de bitterzoete ode aan verlies, gespeeld door Carine Crutzen en Stefan de Walle, nu te zien in de Brabantse theaters.

8 april theateraandeparade.nl 14 april deleest.nl 1 mei schouwburgconcertzaaltilburg.nl 18 mei lievekamp.nl

Volledig scherm Yentl en de Boer spelen hun mooie liedjes tijdens De Kampvuursessies. © Anne van Zantwijk en Bart Heemskerk (fotografie)/Jurjen van Loon (ontwerp)

Theater bij het kampvuur

Yentl & De Boer, twee fantastische muzikanten, een heleboel instrumenten én een stapel hout voor het (nep)kampvuur. Meer heb je niet nodig voor een heerlijke theateravond tijdens De Kampvuursessies. Want Yentl Schieman en Christine de Boer zijn na een jaar van schrijven tijdens kantooruren, te uitgebreide lunches en lange avonden op de bank meer dan ooit toe aan optreden.

9 april markantuden.nl

Volledig scherm Dave von Raven (rechts), de frontman van The Kik, hertaalde diverse Eurovisie Songfestival-nummers voor een talkshow rondom het Songfestival in Rotterdam in 2021. © Casper Rila

Songfestivalnummers hertaald

Dave von Raven, de frontman van The Kik, hertaalde op volstrekt eigen wijze diverse Eurovisie Songfestival-nummers voor de talkshow van Beau van Erven Dorens rondom het Songfestival in Rotterdam in 2021. Deze hertalingen zijn uitgebracht op een album én vormen de basis van de theatervoorstelling Eurovisie Hertaald. De mannen van The Kik komen ook naar de Noordkade.

2 april blauwekei.nl

Volledig scherm Het werk van Ilse Weisfelt is te zien bij galerie Ruby Soho. © Ilse Weisfelt

Een glimlach op je gezicht

Van magazines en posters tot muurschilderingen en speelgoed. Het kleurrijke, vrolijke werk van Ilse Weisfelt kom je overal tegen. Ze creëert bij de Bossche galerie Ruby Soho een geheel eigen wereld met haar unieke, sterke symbolen, vormentaal en humor, getiteld Wildlife. Ze tovert met scherpzinnige thematiek in karakteristieke vormen een glimlach op je gezicht.

Tot en met 17 april rubysoho.nl

Volledig scherm Bob Uit Zuid treedt op bij poppodium Xinix. © Ben Houdijk

Nieuwe ontdekking: Bob Uit Zuid

Gitaren, synths, drums en teksten over karpervissen, het Ruhrgebied en café de Bok: een kleine greep uit het oeuvre van Bob Uit Zuid. Deze hiphopmuzikant is een van de lekkerste nieuwe acts van Nederlandse bodem en komt met band zijn debuutalbum ten gehore brengen in de Xinix in Nieuwendijk. Dat wordt gegarandeerd een leuk feestje.

2 april xinix.nl