Van vlijmscherp hiphoptheater tot een suikerzoet sprookje, het cultuuraanbod is weer divers in de regio

Actuele voorstelling over straatschoffies

Een veilige jeugd is niet voor alle jongeren weggelegd. Dit heeft theatermaker Floris van Delft en hiphopartiest Winne geïnspireerd tot het maken van de nieuwe voorstelling Angry Young Men . Een pijnlijk actuele voorstelling over jongeren die hun plek in deze wereld (nog) niet kunnen vinden en hun toevlucht zoeken in criminaliteit. Vlijmscherp hiphoptheater over straatschoffies die beter willen, maar niet goed weten hoe. 8 en 9 november Theater aan de Parade, Den Bosch

Een complete Joe Cocker-ervaring

Summer In The City ,Have A Little Faith In Me en With A Little Help From My Friends, wie kent deze hits van Joe Cocker niet? De 13-koppige Joe Cover band zal ze dan ook zeker spelen in Oss. Sterker nog, ze beloven een complete Cocker Experience-Show. Inclusief het zo kenmerkende rauwe stemgeluid van de zanger. You Can Leave Your Hat On!

5 november Lievekamp Oss