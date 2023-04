We houden van de zon, maar wat weten we er eigenlijk van? In Tilburg leer je meer

TILBURG - We zijn er dol op, zeker na zo’n somber en druilerig voorjaar. En toch is de zon nog altijd een grote onbekende. Tijdens een multimediale voorstelling van het Metropole Orkest en ruimtevaartorganisatie ESA in Tilburg wordt deze ster in de spotlight gezet.

„De zon is een verbazingwekkend inefficiënte energiebron”, zegt Mark McCaughrean, verbonden aan het European Space Agency (ESA). Hij is verteller bij Solar Orbiter: We are all children of the Sun, een multimediale voorstelling van het Metropole Orkest met spectaculaire muziek, beelden en een verhelderend verhaal.

„In de kern vindt fusie plaats. De deeltjes die daardoor ontstaan, fotonen, moeten zich naar buiten worstelen. Ze doen er 200.000 jaar over tot om de buitenste lagen door te dringen. 1 procent van de zon is actief in het produceren van energie. De rest werkt alleen maar als barrière. Ons lichaam is veel doelmatiger in het produceren van energie. Maar hebben de fotonen eenmaal de oppervlakte bereikt, dan zijn ze binnen 8 minuten bij ons.”

Van mythen tot zonnewind

McCaughrean kent een schat aan feiten en anekdotes en hij brengt ze met grote bevlogenheid. In de voorstelling belicht hij verschillende aspecten van de zon. Van mythen tot uitbarstingen op de zon, de zonnewind. Een deel van zijn verhaal doet hij in een interview met presentator Twan Huys.

Minstens zo belangrijk in dit programma is de muziek, uitgevoerd door het Metropole Orkest. Naast bestaand repertoire, zoals Space Oddity van David Bowie en Here Comes The Sun van The Beatles, speelt het orkest nieuw werk van componisten Tijn Wybenga en Corrie van Binsbergen.

Het Metropole Orkest speelt naast bestaand repertoire, zoals 'Space Oddity' van David Bowie en 'Here Comes The Sun' van The Beatles nieuw werk van componisten Tijn Wybenga en Corrie van Binsbergen.

Veteraan Van Binsbergen, die onder meer optrad met schrijver Toon Tellegen, heeft zich laten inspireren door de mythe van Phaëton. Als zoon van zonnegod Helios mag hij voor één keer de zonnewagen besturen. Als hij de aarde te dicht nadert, ontstaan de woestijnen en besluit oppergod Zeus hem van de wagen te kegelen, een roemloos einde tegemoet.

Een biertje bij zonsondergang

Tijn Wybenga maakt furore als bandleider van het veelzijdige, licht anarchistische jazzensemble AM.OK. Hij heeft zich door twee dingen laten leiden. „De wetenschap en hoe de mens de zon ziet en heeft gezien. De verering, de verhalen. Maar ook persoonlijke herinneringen, zoals het drinken van een biertje bij zonsondergang. Het golden hour bij zonsopkomst, als het licht op zijn allermooist is. Daar hoort epische, filmische muziek bij.”

„Een ander stuk is gebaseerd op de aurora (het poollicht, red.), een waanzinnig fenomeen dat iedereen weleens met eigen ogen wil aanschouwen. Maar mensen realiseren zich niet wat de oorsprong ervan is, een gigantische uitbarsting van zonnewind die ongelofelijke krachten de ruimte inslingert. Die kunnen veel schade toebrengen aan stroomvoorzieningen en satellieten uitschakelen.”

Er zijn biljoenen en biljoenen sterren in het heelal. In vergelij­king daarmee zijn wij niet meer dan een onbedui­dend stofje Mark McCaughrean, ESA

,,Om dat in klank om te zetten moet je beginnen bij de wetenschappelijke achtergrond, maar daar je fantasie op loslaten. Ik reis van zachte, welgevallige muziek naar het immense geweld dat op de aarde afschiet.”

De muziek wedijvert met spectaculaire beelden die zijn verzameld tijdens verschillende missies naar de zon. „Het is een duizelingwekkende gedachte”, aldus McCaughrean. „Er zijn biljoenen en biljoenen sterren in het heelal. In vergelijking daarmee zijn wij niet meer dan een onbeduidend stofje. Maar wij zijn in staat apparaten te bouwen die ons helpen dat oneindige universum te doorgronden.”

Metropole Orkest met Solar Orbiter. Vrijdag 28 april, 20.30 uur, Concertzaal Tilburg.