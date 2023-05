YouTube-kok Nick Toet deelt tips en tricks om te barbecuën en signeert zijn nieuwste boek bij Gianotten Mutsaers in Tilburg

Toet is bekend van ‘De makkelijkste recepturen en tips en tricks om makkelijk en vooral tering lekker te koken’. In zijn nieuwste boek deelt hij makkelijk en lekkere recepten voor op de barbecue. Want zoals hij zelf zegt: ,,Ik ben geen pitmaster of BBQ-expert, er zijn professionals die er veel beter in zijn dan ik. Al kunnen zij het waarschijnlijk ook beter dan jij. Dus pak mijn hand. Laten we samen ontdekken wat voor lekker vreten we allemaal kunnen maken op die BBQ die in je achtertuin of op je balkon staat.”