100 in allereerste beurt en het hoogste gemiddelde van 2020: wie is WK-sensatie Dave Chisnall?

wk darts Chisnall klaart dan toch de klus tegen Van den Bergh en treft Van Gerwen

31 december Als Michael van Gerwen vanaf zijn hotelkamer naar zijn televisie heeft gekeken, weet hij dat het bereiken van de halve finales allesbehalve een uitgemaakte zaak is. Tegenstander is vrijdag namelijk Dave Chisnall, die in een hoogstaande partij (rond de 102 gemiddeld voor beide darters) afrekende met Dimitri van den Bergh: 4-2.