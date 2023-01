Alle Nederlanders uitgeschakeld bij The Masters: ook Michael van Gerwen verliest in kwartfinales

Noppert

Ook Noppert werd uitgeschakeld in de kwartfinales. The Freeze was niet opgewassen tegen wereldkampioen Michael Smith: 5-10. Noppert begon sterk tegen wereldkampioen Smith. De Nederlander, de nummer acht van de wereld, pakte een 3-1 voorsprong, maar kon de versnelling van Bullyboy, na zijn titel op het WK ook eerste op de wereldranglijst, vervolgens niet beantwoorde. Smith greep zes legs op rij en haalde even later de zege binnen.



Noppert noteerde een gemiddelde van 97,13, tegenover 103,33 van Smith. Ook het finishpercentage was in het voordeel van de Engelse wereldkampioen: vijftig procent om 29,41 procent.