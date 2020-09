Alles is anders bij Barney 2.0

ruim 107 gemiddeld Debutant vernedert titelverde­di­ger Cross bij World Matchplay, De Zwaan naar huis

19 juli Na twee dagen World Matchplay zitten er nog maar twee Nederlanders in het toernooi. Jeffrey de Zwaan verloor vanavond in een hoogstaande eersterondepartij van de in bloedvorm verkerende Glen Durrant. Het werd 10-3 voor de Engelse halvefinalist van vorig jaar, die ruim 107 gemiddeld gooide.