‘Ambassadeur’ Gary Anderson haalt uit naar Ahoy-winnaar Joe Cullen: ‘Hij is een valsspeler’

The Rockstar , zoals de bijnaam van Cullen luidt, reageerde duidelijk onaangenaam verrast op de beschuldigingen van Anderson. Het was sowieso een frustrerende avond voor The Flying Scotsman , die vier matchdarts tegen Cullen onbenut liet.

Cullen profiteerde van de missers van zijn tegenstander en trok de partij uiteindelijk naar zich toe door zijn tweede matchdart wél raak te gooien. Vervolgens kregen beide heren het even met elkaar aan de stok. Anderson zei iets tegen Cullen waar laatstgenoemde duidelijk niet van gediend was.

Na afloop was Cullen duidelijk over het gedrag van zijn tegenstander. ,,Hij noemde me een cheat. Ik deed absoluut niets verkeerd. Ik heb veel respect voor Gary, hij is een ambassadeur van de sport. Maar deze keer liet hij zichzelf in de steek.”