Anderson in quarantaine: duel WK darts uitgesteld

Anderson is in aanraking geweest met een besmet persoon en zit daarom in thuisisolatie. Mocht de Schot kort voor het toernooi ook zelf positief testen, dan wordt hij uit het schema gehaald.



De 49-jarige Anderson, die in 2015 en 2016 de wereldtitel pakte, speelt zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde tegen de Let Madars Razma of Toru Suzuki uit Japan. De partij is geruild met die van Jonny Clayton die nu drie dagen eerder moet spelen.



Het WK darts begint op 15 december. De finale is op 3 januari.