Anderson in spannende finale langs Suljovic

Osse darter Braulio Roncero overleden

27 juli De Osse darter Braulio Roncero is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Broncero was in 1999 de eerste 'Nederlandse'deelnemer aan het PDC WK. De van oorsprong uit Spanje afkomstige Roncero woonde lang met zijn vrouw in Oss en koos er uiteindelijk voor om voor Nederland uit te komen op dartstoernooien.