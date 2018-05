Anderson pakt titel 11 in Milton Keynes

Video Rob Cross: Ze dachten dat het mijn hart was

16 mei Michael van Gerwen krijgt donderdagavond in de halve finale van de Premier League Darts te maken met een lichtgeblesseerde tegenstander. Wereldkampioen Rob Cross is er al wel beter aan toe dan afgelopen weekend, toen hij een toernooi in Zwolle moest afzeggen, maar hij ondervindt nog steeds wat last van zijn borst.