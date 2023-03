Andrew Gilding verrast Michael van Gerwen en wint UK Open

Raymond van Barneveld komt net tekort tegen Michael Smith in Bahrain

Raymond van Barneveld heeft zijn stunt in de kwartfinale van de Bahrain Darts Masters tegen Luke Humphries geen vervolg kunnen geven tegen Michael Smith. De wereldkampioen was met 7-5 net iets te sterk. In de finale, later vanavond, neemt Smith het op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Rob Cross en Gerwyn Price.